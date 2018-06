Hace semanas y hasta incluso meses que el apellido Ábila gira en la órbita xeneize, pero la diferencia en los números de la transferencia y el hecho de que no podría estar presente para las Semifinales de la Libertadores, son puntos que no le juegan a favor. Guillermo advirtió que no pagarán cualquier cosa por el centrodelantero de Huracán y tiene alternativas a Wanchope.



Lucas Barrios, experimentado atacante nacido en Argentina y naturalizado paraguayo, es otra de las posibilidades que surgieron, aunque también tiene como negativo el haber disputado la actual edición de la Copa con Palmeiras, su actual equipo. Entonces, mientras el plantel inició las tareas pensando en los duelos ante Independiente del Valle, surgieron más futbolistas.