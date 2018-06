"Estoy muy contento, ilusionado con esta nueva etapa y me toca en un momento que lo necesitaba", continuó el hombre de 24 años, baluarte del equipo mendocino que coqueteó con la gloria en el pasado campeonato. "No sé por qué me eligió Boca, creo que hicimos un buen torneo en Godoy Cruz y fue fundamental. Es una oportunidad increíble, un sueño y lo tomo de manera muy positiva", amplió.