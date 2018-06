Sin alejarse de la idea, siguió con los elogios al equipo de Jorge Almirón: "Desde el Huracán de Cappa que no veo un equipo de tal magnitud. Almirón disfruta el fútbol que practica, no es un técnico vende humo. El tema es que en el Rojo no tuvo suerte porque si no se dan los resultados no hay paciencia".