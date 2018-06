Una generación de talentos se enfrenta, nuevamente, a un desafío de importancia. Es ahora o nunca, repetirán en el vestuario los referentes de un plantel que merece más de lo que tiene. La Selección que junta apellidos de triunfadores, no ganó nada. Los jugadores que tienen que hacer lugar en sus vitrinas para guardar los trofeos que consiguen en el fútbol europeo, no pueden conseguir la estrella celeste y blanca que les pondría un moño a sus carreras. No pueden lograr un título con la selección de su país.