Hoy defiende los colores albirrojos, los mismos que vistió cuando jugó en River luego de su travesía por Rusia y Valencia. Sin embargo, su regreso a Núñez fue descartado de inmediato: "Yo recibo el cariño de la gente continuamente, pero no sé cuando voy a volver. No lo tengo pensado... todavía no está en mi cabeza. Siempre demostré un gran respeto por los equipos a los que pertenezco y hoy me debo al Olympiacos".