"El objetivo está más allá del nombramiento del técnico. Quieren una organización superadora y pretenden que no se rife el futuro del club. Que haya gente capacitada para la elaboración de la toma de decisiones", fue la carta de presentación de Esteban González, flamante adquisición de Belgrano de cara a la temporada que se avecina.



Retirado hace poco en la institución cordobesa, Teté se fue fogueando con los juveniles y tomando impulso para cumplir este sueño. Llegará acompañado de Marcelo Goux (ayudante de campo) y Tulio Pianesi (preparador físico). Además de mejorar la floja campaña del último semestre, la meta será terminar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana 2016.



"El objetivo es hacer una gran Copa, un buen papel en Argentina y tener un gran torneo. Eso no es inalcanzable y lo veo posible por la calidad de jugadores que hay", declaró el ex volante, quien también militó como futbolista en el exterior (pasó por la Lazio en Italia y Las Palmas en España).



González, de apenas 37 años, comandará a un plantel que tiene que ser depurado antes de la triple competencia. Se sumará al lote de técnicos jóvenes del fútbol argentino y recibió el respaldo total de la dirigencia y Armando Pérez, quien manifestó durante su presentación: "Creemos que es el hombre adecuado para ayudarnos. Esperamos que bata el récord de Zielinski".