El Barcelona obtuvo un doblete que terminó sabiendo a poco por la obtención de la Champions League del Real Madrid, pero no es para desmerecer. Sin embargo, el plantel va a sufrir un recambio y no solamente con futbolistas con papel secundario. Uno de los titulares en el último tiempo se despedirá, mientras que otro referente finalmente permanecerá.



A los dos se los vincularon con la Juventus, multicampeón italiano, pero según lo que declaró el Secretario Técnico culé, Robert Fernández, habrá uno solo que tiene chances de mudarse al Calcio. "Se comentó mucho el tema de Javier (Mascherano), pero ya lo hablé en su momento. No sé cuál es la opinión generalizada, pero va a continuar en el Barcelona, lo tengo claro", dijo.



El dirigente del Barça llevó tranquilidad a Luis Enrique y dejó en claro que la continuidad del argentino no corre peligro. Es un referente dentro del grupo y, a punto de cumplir 32 años, todavía tiene hilo en el carretel para jugar en alto nivel. Es más, su idea es quedarse en suelo catalán hasta que el físico le impida desempeñarse con el primer equipo y ahí sí cambiar de aire.



Distinto es el panorama para el lateral brasileño, quien desde hace tiempo forma parte de un tire y afloje con la dirigencia del Barcelona. "Fue un jugador extraordinario y en su momento, la renovación fue lógica por la sanción de la FIFA para fichar jugadores. Él ahora tomó la decisión personal de irse y la aceptamos", declaró Fernández, sobre Dani. ¿Camino a Turín?