El golpe involuntario que recibió Lionel Messi en el amistoso frente a Honduras descalibró todos los planes que tenía el cuerpo técnico argentino, que para colmo no gana para sustos por la posible baja de Lucas Biglia y los tocados Erik Lamela, Javier Pastore y Ezequiel Lavezzi.



En las últimas horas, la Pulga viajó desde Rosario hacia España para presentarse en la audiencia debido a la denuncia por fraude contra el Fisco. Ya declaró no haber estado al tanto de los detalles de la causa y en cuestión de horas se definirá la sentencia. Lo estipulado es que el sábado cruce el 'charco' para acoplarse al grupo que está instalado en Estados Unidos para disputar la Copa América Centenario, pero las especulaciones son múltiples...



La cadena COPE española da por hecho que el rosarino no estará disponible para este lunes, cuando los muchachos de Martino se midan con Chile en el estreno por el Grupo D. Aunque la triste hipótesis no termina allí, ya que afirman que cuenta con pocas chances de saltar a la cancha por la molestia que posee en la zona lumbar.



Cabe recordar que luego del choque ante la Roja, Argentina se medirá con Panamá el viernes 10 y cerrará su acción en la zona contra Bolivia (martes 14). Según lo informado en España, recién podría volver a tocar la pelota de manera oficial en la segunda fase del certamen.