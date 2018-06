Más allá de sus expresiones sobre la Pulga, ambos jugadores decidieron evadir lo que sucede con AFA mientras ellos están en Estados Unidos. "Es algo delicado. Nosotros estamos al margen de eso. No sabía decirte si se podría cancelar la presentación de Argentina. Eso es una cosa de afuera, no es problema de nosotros", respondió el marcador central del Everton. Y se sumó el volante del Atlético de Madrid: "Nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando ahí".