Pese a los atentados en París, Estados Unidos recibirá a 10.000 refugiados sirios

“Aún estamos planeando aceptar a los refugiados sirios”, afirmó el asesor adjunto del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, en declaraciones a la cadena televisiva estadounidense Fox News.

Rhodes subrayó que EE.UU. dispone de "procedimientos de escrutinio muy rigurosos para esos refugiados". "Hay mujeres y niños, huérfanos de esta guerra (en Siria), y creo que necesitamos contribuir, junto a nuestros aliados, para darles refugio", afirmó el asesor.

El asesor del presidente de Estados Unidos Barack Obama hizo esos comentarios después de hallarse un pasaporte en uno de los lugares de los atentados de París que estaba a nombre de un ciudadano sirio, aunque no hay certeza de que perteneciera realmente a la persona junto a la que fue encontrado.

Según informaciones periodísticas, uno de los sospechosos de los ataques, que causaron al menos 129 muertos y más de 350 heridos, podría haber llegado a París tras cruzar Serbia y Croacia como refugiado.

Varios candidatos de la oposición republicana a las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU. han criticado al gobierno de Obama por permitir la llegada de refugiados que huyen de la guerra en Siria.

"No podremos acoger más refugiados. No es que no queramos, es que no podemos, porque no hay forma de comprobar los antecedentes de alguien que viene de Siria (...) No puedes levantar el teléfono y llamar a Siria", declaró hoy el precandidato presidencial y senador republicano Marco Rubio a la cadena televisiva ABC.

También se manifestó en contra de abrir la puerta a los refugiados otro aspirante republicano, el neurocirujano retirado Ben Carson, quien lidera las encuesta sobre la nominación del partido conservador para los comicios presidenciales.

"Traer gente a este país de esa zona del mundo creo que es un enorme error. ¿Por qué no habría entre ellos gente infiltrada ideológicamente opuesta a nosotros?", arguyó Carson en declaraciones a Fox News.

El magnate Donald Trump, quien va detrás de Carson en la carrera por la candidatura presidencial republicana, también ha advertido de que expulsará a los refugiados sirios si llega a la Casa Blanca.

El pasado 10 de septiembre, Barack Obama ordenó a su Gobierno que inicie los preparativos para poder acoger al menos a 10.000 refugiados sirios durante el nuevo año fiscal, que empezó el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre de 2016, para responder a la crisis migratoria que afecta a Europa.