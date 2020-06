Su padre interrumpe. Quiere que sus hijos más pequeños crezcan en Siria, pero sabe que es imposible por el momento y no sabe cuándo la situación podrá cambiar. "No, no. No quiero volver más a Aleppo", afirma rodeado por sus pequeñas gemelas de tres años, que no saben bien por qué hay tanta gente en su pequeña casa. Sonríen, abrazan y juegan con su hermano Mousab, a quien ven cada tanto.