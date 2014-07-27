El lugar paradisíaco que eligen las estrellas de Hollywood para casarse

163

Los Cabos es un exquisito rincón de México ubicado en el extremo sur de la península de Baja California. Frente a sus costas se unen las aguas del golfo de California y del océano Pacífico. Desde hace años, es el sitio por excelencia elegido para las bodas de las celebridades de Hollywood.

Cantantes, actores, modelos y empresarios millonarios eligen sus playas para dar el “sí, quiero” en hoteles y mansiones de lujo ubicadas sobre la playa, con unas vistas de ensueño enmarcadas entre aguas cristalinas y arenas blancas.El fin de semana pasado, el cantante de Maroon 5 Adam Levine se casó con la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo. La pareja protagonizó una emotiva ceremonia nupcial en el Flora’s Garden, ubicado a 10 minutos del lujoso hotel ‘El Ganzo’, donde tuvo lugar la fiesta.

El novio lució un tuxedo entallado, mientras que Behati optó por un elegante vestido de la firma Marchesa, totalmente bordado a mano. En la lista de invitados -que se calculan alrededor de 300- se encontraban nombres famosos como Robert Downey Jr, Jonah Hill, Jason Segel, Jake Gyllenhall, Blake Shelton, Erin Heatherton y Candice Swanepoel. La mayoría de ellos pasaron la noche en el hotel donde se llevó a cabo la fiesta, ya que había sido cerrado para la ocasión.

El actor Jonah Hill, quien fue compañero de escuela de Levine y ahora es un gran amigo de la pareja, dirigió la ceremonia jugándoles varias bromas a los novios, quienes se comprometieron en julio de 2013. Los compañeros de Adam Levine en Maroon 5 y las colegas de la modelo también participaron de la ceremonia y de la fiesta. Jesse Carmichael fue el padrino, mientras que James Valentine y Stevie Nicks tocaron durante la celebración. Por su parte, las modelos de Victoria’s Secret fueron algunas de las damas de honor.

Los novios no querían regalos, así que les pidieron a sus invitados que hicieran donaciones de dinero a un hospital para niños. Para su luna de miel, la pareja viajó a Sudáfrica, destino cerca del lugar de origen de la modelo, quien nació en Namibia. “¡Hagamos esto!”, escribió el líder del grupo Maroon 5 en su perfil de Facebook horas antes de jurar amor eterno en México.

Otra de las celebridades que eligió las playas del Los Cabos para pasar uno de los días más importantes de su vida es Naya Rivera, una de las protagonistas de la serie Glee, quien hace unos días se casó con el actor Ryan Dorsey. La ceremonia se llevó a cabo con mucha privacidad ante pocos invitados, entre los que se encontraban solo familiares y amigos íntimos de la pareja.

Hace menos de un año, Naya había roto su compromiso con el rapero Big Sean pero muy pronto logró rehacer su vida junto al intérprete. La novia llevaba un vestido de Monique Lhuillier y lució un arreglo floral hecho de margaritas. Dorsey vistió un traje de Dolce & Gabbana. La pareja intercambió anillos de Neil Lane.

“Nos sentimos bendecidos y tremendamente felices ahora que somos marido y mujer. No podríamos haber deseado una ceremonia mejor para consolidar nuestro amor. Estamos seguros de que nuestra boda ha sido un regalo del destino y de que nuestra unión prevalecerá ante todos los contratiempos de la vida", aseguraba el comunicado que el flamante matrimonio envió a la revista ‘People’.

Según informan las revistas estadounidenses, otra de las celebridades que se casará este fin de semana en este destino de ensueño será la actriz Jennifer Aniston y su novio, Justin Theroux, tras un extenso noviazgo. La celebración será muy íntima y la pareja sólo invitó a 200 personas, ya que quieren evitar los medios de comunicación y buscan privacidad, según publica la revista Star.

Los novios habrían gastado cerca de dos millones de dólares en los preparativos y la boda será en el Flora’s Garden, el mismo sitio elegido por Adam Levine y Behati Prinsloo. Algunos de los invitados que estarían presentes en esta importante fecha para la actriz serían sus compañeras de la serie Friends, Courtney Cox y Lisa Kudrow, Jason Bateman, Ben Stiller, Chelsea Handler y Sheryl Crow.

Si bien la nueva reina del pop aún no pasó por el altar, el año pasado Lady Gaga aceptó ser la dama de honor de una boda en Los Cabos. La intérprete de “Born This Way” participó en el casamiento de una de sus mejores amigas, Bo O’Connor. La cantante dejó de lado sus pelucas y su ropa extravangante, y fue vestida con un sencillo atuendo de fiesta color rosa.

En 2009, Heidi Montag y Spencer Pratt -protagonistas del famoso reality show The Hills- contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en el Hotel Palmilla Resort. La boda fue tan secreta que la novia ni siquiera le avisó a su padre, quien se ofuscó porque no lo habían invitado y pidió a la pareja que volvieran a hacerlo para poder estar presente. Cinco meses después Montag le dio el gusto y se casó en Pasadena, California. El matrimonio quedó sellado frente a 200 invitados con una fabulosa fiesta en un lujoso hotel de Beverly Hills.

En 2011, el actor Lorenzo Lamas decidió casarse por quinta vez en Los Cabos junto a su joven esposa Shawna Craig. La ceremonia se llevó a cabo en el lujoso resort “Casa Dorada” situado en un paraje de ensueño. La pareja dio el ‘sí, quiero’ en la playa y a orillas del mar, frente a unos pocos invitados.

La novia -30 años menor que Lamas y con quien estuvo solo tres meses de novia- lució un entallado vestido con escote palabra de honor, que combinó con un informal recogido decorado con una flor naranja quele dio un toque más natural y exótico. El sex simbol de los 80′ eligió una informal camisa negra y un pantalón blanco, una típica vestimenta para un casamiento en la playa. Una de sus hijas Sheyna -que en ese entonces tenía 25 años, apenas un par más que la esposa de su padre- fue una de las tres damas de honor.

Lorenzo Lamas se casó por primera vez con Victoria Hilbert pero su matrimonio terminó en 1983. Luego, volvió a contraer nupcias con Michelle Smith, Kathlee Kinmont y Shauna Sand. Tal vez, las paradisíacas playas de Los Cabos le hayan dado suerte al protagonista de Falcon Crest -quien es padre de seis hijos- y este haya sido su último matrimonio, que ya va por el tercer año. ¿Será el quinto el vencido?.