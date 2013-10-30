Fiscal revela que en Perú se lavan unos u$s10.000 M al año

AP 163

El fiscal general de Perú, José Peláez, reveló este miércolesque el lavado de activos mueve, al año, unos 10.000 millones de dólares enoperaciones ilegales en el país gobernado por Ollanta Humala.

“Son unos 10.000 millones de dólares y están entre eltráfico ilícito de drogas, las extorsiones, el delito de corrupción... en estehablamos más o menos de 3.000 millones a 4.000 millones de dólares", señaló elfiscal en declaraciones citadas por el portal elcomercio.pe.

Peláez dijo que en lo que va de 2013, los bancos y entidadesfinancieras han reportado más de 3.200 operaciones sospechosas hechas tanto porempresas como por personas naturales, mientras que la Unidad de InteligenciaFinanciera (UIF) indicó que el número de operaciones reportadas crece más del20% cada año.

Según estos nuevos datos, las actividades económicas queconcentran los reportes sospechosos son la exportación de bienes y laconstrucción.

“En el sector constructor, hay una costumbre que es que seforma una empresa, se hace un edificio; se cancela esa empresa, se forma otraempresa, se hace otro edificio y es muy complicado de darle seguimiento a eso”,explicó el superintendente de la UIF, Sergio Espinoza.

Las autoridades también determinaron que el lavado no esexclusividad de pequeñas empresas “fantasmas”, sino que existen grandescompañías que mueven pequeños montos de dinero en los bancos. Esa práctica se conoceen Perú como “pitufeo” y evita que se activen las alertas por monto deoperación.

La información se publicó un día después de que el Tesoroestadounidense anunciara sanciones económicas contra 2 personas y 5 entidadesen España y Perú por su papel en la red de lavado de dinero del narcotráficodel colombiano Isaac Pérez Guberek Ravinovicz.

Washington incluyó en su lista de narcotraficantesinternacionales a cinco empresas: dos en Madrid (Castizal SL yTextimax Spain) y tres en Lima (Cartronic Group, Inmobiliaria Castizal y UcalsaPerú).

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) enColombia también informó, el martes, que el lavado del narcotráfico y otrasformas de crimen organizado mueve en el mundo unos 740.000 millones de dólaresal año.

El lavado de activos es un delito que va más allá deltráfico de drogas y abarca otros como la corrupción, la trata de personas, eltráfico de armas, la extorsión, el secuestro y el contrabando, según lasautoridades.