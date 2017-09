Entre ellos habrá un argentino, Lucas Canga. Este profesor en escuelas de negocio formará parte del equipo Greenings. Se decidió anotar para reavivar una vieja pasión: "Soy ex marino, además de médico, y navegar es una gran pasión que por mucho tiempo dejé en segundo plano. Es el momento de desafiarme nuevamente. Considero que con esta experiencia conoceré nuevos niveles de trabajo en equipo, motivación y liderazgo. Me servirá no solo para mi vida privada sino para mi carrera como profesor. En pocas palabras pasión, desafío. Hay una mejor versión de mi esperándome al terminar la regata", comentó.