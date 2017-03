"Las ventas de casi todo se concretan cada vez más por Internet. Argentina genera cientos de miles de visitas a sus páginas web de turismo, pero un porcentaje exageradamente alto no pasa de usuarios de internet a ser turistas. Es decir, Argentina no logra convertir prospectos en clientes. Podemos decir que las campañas en Internet sin conversión son como trenes con mercadería valiosa que no paran en ninguna estación", describe.