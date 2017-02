Pero, ¿qué es Lavapiés? Mejor definir lo que no es o lo que no tiene. Para comenzar no posee el glamour de Salamanca, allí no hay casas de Louis Vuitton, ni Emporio Armani, no tiene la marcha de Malasaña, el "Soho madrileño", con sus bares for export, por solo nombrar algunos barrios.