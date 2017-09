Café de los Angelitos. Otro de los bares notables de Buenos Aires, nacido en 1890. Aquí el tango se hace presente ayer y hoy. De fondo, la eterna avenida Rivadavia. 🇦🇷🎼🎻. #misbuenosairesquerido #turisteandoenelbarrio #tangoargentino #history

