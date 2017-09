Ellos le llaman biohacking y, aseguran, revitaliza el organismo. "Hay una ligera euforia. Estoy de mucho mejor humor, mi concentración es superior y hay un aporte constante de energía", le dijo a The Guardian. "Me siento mucho más sano. Me está ayudando a ser un mejor CEO. Empezar a ayunar es, definitivamente, una de las dos o tres cosas más importantes que hice en mi vida".