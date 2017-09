Sin embargo, una investigación reciente publicada en Nutrition Reviews puso en evidencia el "lado B" de esta tendencia. El estudio descubrió que el aceite de coco, compuesto en un 92 por ciento de grasa saturada, eleva menos el colesterol LDL (conocido como "colesterol malo") que la manteca, pero significativamente más que los aceites vegetales insaturados. Para personas con problemas cardíacos no sería sensato incorporarlo en lugar de otros aceites. "Sería peligroso, y más bien tonto, reemplazar el aceite de oliva extra virgen por aceite de coco", señaló el investigador principal del estudio, Laurence Eyres, presidente del grupo de especialistas en Aceites y Grasas del New Zealand Institute of Chemistry.