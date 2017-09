A esto podemos sumar a quienes no consumen gluten, una moda que a grandes rasgos parecería no ser un peligro para nadie. Lo cierto, es que los celíacos son quienes debido a la intolerancia que tienen a esta proteína, deben eliminar por completo todo aquello que contenga trigo, avena, cebada y centeno. Lamentablemente están quienes no padecen esta enfermedad y aún así, siguen esta tendencia.