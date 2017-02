Los dueños deberán disponer de la constancia de vacuna antirrábica vigente, acomodar a sus mascotas en el piso o debajo del asiento, no ocupar espacios cerca de las puertas y someterse a que el personal del subte restringir su cuando las las condiciones de seguridad no estén garantizadas o representen una amenaza al orden público. No fue el caso de Nina, ni el de Napoleón. La reacción de los pasajeros al verlos compartir vagón fue agradable. La primera experiencia de las mascotas en el subte porteño provocó buen impacto. Una mezcla de aceptación, consentimiento y bienvenida.