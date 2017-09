-Una mujer necesita un escenario y contención para comprarse ropa, no puede hacerlo en viaje relámpago de 48 horas. Requieren que le hablen su mismo idioma, que le tome las medidas, que le lleve un café. En esta boutique sabemos quién es cada persona que entra, si tienen hijos, nietos, marido. Eso no me pasa en Milán, ni en Valentino, ni en Prada. ¿Ese afecto no cuenta? Me mantiene el afecto con la gente y la relación que se construye a través de las creaciones.