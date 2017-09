Ahora agrego mucho accesorio, cosa que antes no hacía. Además, ahora hago accesorios. Empecé a hacer cursos de joyería y fotografía, entonces me gustó el tema del metal. Antes, me gustaba más hacer accesorios, antes que usarlos. Después, me empezaron a gustar en serio, ¡y ahora tengo un local! (risas). Ahora los pienso para mí y, después los vendo. Mi fuente de inspiración para crear accesorios es mi guardarropas: mi forma de vestir y no usar joyería. Hago piezas que no son convencionales, no es lo que se ve porque nunca miro joyería. Hago piezas bastante grandes y me copan.