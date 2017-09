– Utilizo materias primas únicas, pero también por poder realizar casi todo por pedido, por inspiraciones que ven en revistas que, en mi caso, cuanta más dificultad tenga mejor. Una clienta fanática de "House of Cards" me pidió un tocado y se lo realicé con Kevin Spacey asomado por una ventana de la Casa Blanca. En el caso de los desfiles, las productoras también me llaman para encargarme de los accesorios.