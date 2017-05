La críticas positivas no tardaron en llegar, ya que muchos desean verla así. Tal es así, que una usuario de Twitter, @meagnacarta, compartió una foto de Michelle Obama en la que se muestra la textura natural del cabello de la ex primera dama, sin alisar, sostenido solo por una banda. Se cree que la foto fue tomada en la Polinesia Francesa, donde su marido, el ex presidente Barack Obama está escribiendo sus memorias.