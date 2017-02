La joven actriz y cantante de 16 años que puso voz a la versión inglesa de la princesa Moana fue una de las primeras celebridades en llegar a la ceremonia con un impactante diseño strapless blanco de Rubin Singer. Todas las expectativas están puestas en su presentación de How Far I'll Go con Lin-Manuel Miranda, la pieza musical nominada como mejor canción original.