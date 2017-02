Pero a pesar del flechazo de las editoras de moda por el diseño, la pieza cuenta con varios detractores que lo califican como imposible de llevar en el mundo real. Para la web de moda y humor Go Fug Yourself es el "peor top de la temporada". De acuerdo a lo que explican en el artículo, plagado de ironía "es un trozo de tela… si crees que se trata de un cinturón, no lo es" y se preguntan "¿para qué es esa tira?", desde Fashionista. Según lo publicado en la sección Moda de El País.