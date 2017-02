El nuevo hitazo de Dior es nada menos que una remera estampada con un slogan feminista y que, como no podía ser de otra forma, nació de la mano de la primera mujer a cargo del área creativa de la firma, María Grazia Chiuri. La prenda reza "We Should All Be Feminists", y ya es la preferida de varias de las celebs más influenciables de Hollywood.