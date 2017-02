Ya de por si, ser elegida por la maison francesa -firma que se convirtió en especialista en dar a conocer a millenials "hijas de"-, como ya lo hizo con Georgia May Jagger, Willow Smith y Lilly Rose Depp, la ubica en el centro de la escena.

Pero antes de dar el sí con la marca de la doble C, París ya había demostrado su interés por la moda cuando al ubicarse en la primera fila del desfile masculino de Givenchy posó junto a la reconocida editora de moda Carine Roitfeld -ex Vogue Paris-. De hecho, en su cuenta de Instagram, ya se autoproclama modelo y actriz.