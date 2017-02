Su repertorio continuó. Sonaron tods sus hits. Telephone, Born this way, Bad Romance, Poker Face, entre otros. Hasta que se se soltó el pelo. Otra vez, la idea, sorprender: "Es increíble lo dúctil que es ella a la hora de adaptar un look. No es nada bonita, pero tiene algo que no deja de atraerte y uno quiere mirarla todo el tiempo. Está genial con la pelo recogido y con el pelo suelto es otra persona y le queda brutal. Yo la veo y, para mí, es un personaje para una película de superhéroes", opinó el especialista.