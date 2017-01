– Evitar colores oscuros: el verano no es la mejor época del año para llevar prendas oscuras como el nego o azul marino. Es una realidad que el negro atrae el calor, "pero es un gran aliado a la hora de disimular imperfecciones", de esta manera, Pica sugirió reemplazarlo por -tonalidades – como ciruela o verde militar -para las que no se atreven a los off white, crudo o pasteles que son el hit de la temporada.