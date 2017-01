Catalogada como "una de las mujeres más elegantes del mundo" según la revista Vogue, hace de la simpleza y la distinción la base de su apariencia. El minimalismo y el no make up son protagonistas en cada uno de sus outfits. En su visita a Nueva York en septiembre del año pasado, lució un look streetstyle, un casual deportivo con calzas negras, un sweater de hilo en tono gris y zapatillas sport para recorrer las calles de la Gran Manzana.