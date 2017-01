Prevalece el casual chic. Un estilo vigente en la primera dama argentina Juliana Awada y atribuible a la farándula local. Los colores estridentes copan la escena de un blanco que siempre combina con el verano. En este 2017 gana la moda personal, liberada, relajada y distendida, sin perseguir con tanta fidelidad los estándares definidos. Moda que no es moda, que no pierde estilo ni encanto pero que se toma licencias para combinar prendas trendy, urbanas y deportivas con diseños más formales. Famosos, empresarios, figuras destacadas del espectáculo hacen gala de sus looks casual chic.