"Cuando ya estoy organizada, desayuno y salgo a caminar. Siempre hay invitados, es una casa abierta. Después de mi caminata, me meto en la cocina porque me gusta organizar la comida y, a veces, cocinar. Me divierte y me encanta. Me gusta la cocina mediterránea, comidas a base de verduras, aceite de oliva, frutos secos, una copa de vino. Por la noche suelo ir a comer a las casas de mis amigos, a veces ellos vienen acá y, si no, vamos a restaurantes. Me gusta mucho la vida en las casas en Punta, sobre todo los primeros días, que está todo más revolucionado".