Somos una compañía de tecnología muy particular. Tenemos dos motores: la parte operativa y la parte tecnológica. Ninguna funciona sin la otra. En la operativa, no importa cuánta experiencia tengas, si no tenes una parte de tecnología que la haga más eficiente, más veloz y más inteligente, entonces no habrá innovación. Por otro lado, no importa cuánta tecnología estés desarrollando en tus oficinas centrales en Silicon Valley, si no hay gente operando y apalancando esa tecnología, tampoco funciona el negocio. Pero además, somos una empresa con impacto concreto en el mundo físico. Lo que hacemos es ponerle una capa digital a ese mundo físico para tratar mejorar la calidad de vida de la gente.