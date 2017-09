Pero en general, cada vez más se verá a los medios digitales estableciendo la agenda. Y lo interesante es que la agenda de los medios digitales no la pone necesariamente un medio, la propone el medio, pero es la gente -la cantidad de gente- la que hace que sea o no sea importante. La noticia no es relevante por lo grande que la titule el medio, como era antiguamente, sino por la respuesta que da la gente, de manera inmediata.