Rabinovich explicó que el concepto de pensar 'mobile first' que impuso en su momento Google, ya no es una prioridad, incluso por el gigante informático. Ahora se habla del 'IA first', o sea, idear las cosas en función de cómo aplicar inteligencia artificial a un producto. "El costo ha bajado drásticamente y la inteligencia artificial no es solo para grandes empresas, está al alcance de todos".