El inconsciente tiene que ver con una categoría psicoanalítica profunda. Yo estaba pensando en actividades mucho más superficiales y concretas como actividad cerebral al nivel de la visual cuyo bloqueo puede desinhibirse con el uso del LSD, no iba a aspecto que tienen que ver con las emociones y la memoria. Pero si puede ser también que lleve a acceder a pensamiento que uno normalmente no podría tener y eso es lo que quizás se pueda identificar con el "inconsciente" que es una palabra que yo no uso habitualmente porque tiene una identificación con el psicoanálisis que no es la más indicada para este tipo de casos.