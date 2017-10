Antes, Argentina era el principal consumidor per cápita del mundo (90 litros en los años 80), y el quinto productor mundial. Y si bien en aquel entonces la cerveza ni figuraba, hoy su consumo anual duplica al del vino, a pesar de las tradiciones. Pero la cerveza no es el único enemigo del vino; al parecer el nuevo problema está en casa y se llama vin up. Una bebida que amenaza con ser un lastre para el vino común; el segmento que sostiene a la industria por representar más de dos tercios de las ventas totales anuales.