A mí me trae la medicina argentina desde la época de (René) Favaloro, que era muy amigo de mi papá y venía a ver cardiología pediátrica. Para nosotros, venir a Buenos Aires es como venir a la ciudad. La gente de CADI me invitó y pasamos de aquella época -en que era maravilloso que te pusieran una válvula cardíaca en el corazón- a que ahora te la pongan por un cateterismo. Eso es gracias a la radiología, a la resonancia magnética, a la tomografía computada… Yo vengo a la ciencia: a mí no me des Cancún, a mí dame medicina y amigos. Si me querés matar, mandame a un all inclusive y me voy a sentir horrible. A mí me gusta la ciencia y encontrarme con amigos.