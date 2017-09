Hubo también quienes los criticaron, tildando de "contradictorio" su accionar. "Se nos dijo mucho esto de que estábamos en contra de una práctica profesionalizante que implica trabajar gratis y estábamos haciendo trabajo gratis arreglando las aulas", destacó Catalina, que tiene 17 años. Pero inmediatamente se dispone a desactivar el argumento: "Primero aclarar que lo que tienen las prácticas es que son obligatorias y además gratuitas, que sin esa práctica no podrías aprobar el año, no podrías recibirte en la secundaria. Esto fue un trabajo que lo impulsaron los pibes, que ellos querían hacer y no era una obligación sino que era algo que se hacía porque nos nacían las ganas. Esa es la diferencia principal que encontramos con la práctica. Y además que lo estamos haciendo, como decía antes, para denunciar la ausencia del Estado".