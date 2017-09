Para nadie es un enigma si se tiene o no autoestima. Es muy fácil detectar si uno se quiere, está conforme con su personalidad y se respeta o no. Sin embargo, según la psicóloga y escritora Celia Antonini, la autoestima tiene dos aspectos muy diferenciados que no siempre van de la mano. "Por un lado, hay un sentimiento de valía personal", explicó a Infobae. "Cuánto sentimos que valemos, cuánto sentimos que merecemos ser felices y cuánto hacemos para respetar y para defender los intereses y necesidades implicados en esa búsqueda de la felicidad".