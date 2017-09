Sinay aseguró que en el mundo de la educación "su única experiencia es como educandos, no como educadores, y hay muchos aspectos de la vida en la que no tienen todavía experiencia. Todavía comen en sus casas, les lavan la ropa sus padres, muchos de ellos no se mantienen a sí mismos, ni se van a mantener cuando ingresen a la universidad porque los padres dirán que el nene no puede estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo alguien que no tiene todavía experiencia en la vida pero que sí tiene cierto adoctrinamiento político va a ser quien determine la educación?".