Ningún hombre es una isla, y tampoco para ser millonario. No todos los millonarios son expertos en inversiones, y muchos de ellos eligen buscar ayuda con sus carteras. Alguien adinerado sabe que no necesita tener todas las respuestas o hacer una investigación intensa sobre cada inversión. Deja que ese trabajo lo haga otro, aunque no confía plenamente en sus asesores. Son conscientes del mercado, sus inversiones y lo que está sucediendo. Se involucran al 100 por ciento, pero saben cuándo buscar orientación.