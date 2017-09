14. ¿Por qué cree que se desconfía tanto de la NASA?



-Porque somos seres humanos y somos incrédulos, curiosos, envidiosos y pensamos diferente. Entonces siempre hay quien cuestione lo incuestionable. De eso se trata la naturaleza humana. Si todos pensáramos lo mismo, no evolucionaríamos. La gente no entiende por qué se destina tanto dinero a la NASA. No se da cuenta de que las misiones tienen un real impacto en su vida diaria.