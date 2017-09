Hecha la ley, la experiencia de los comensales aporta desde el enojo porque el Estado no controla el cumplimiento de las normas hasta acaloradas discusiones en los locales en protesta por cobrarle "cubierto" a un niño o por servir una escuálida panera. Y no falta quienes optan por ir a locales que no cobran el servicio, algo que, según contó a Infobae, la titular de la Cámara de Restaurantes de Buenos Aires, Verónica Sánchez, "en el último tiempo, algunos directamente lo han quitado para abaratar los costos ante la caída del consumo".