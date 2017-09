Consultada sobre de qué manera se sabe que el bienestar del cuerpo y la mente contribuye a un mejor rendimiento laboral, destacó: "A través de Truly human en Accenture pudimos identificar algunos puntos que ayudan al bienestar de los empleados. Aquellos empleados que descansan, son conscientes de una buena alimentación saludable, realizan actividad física, integran ejercicios de meditación y respiración en sus rutinas diarias, se les percibe un mejor balance. De igual manera, quienes no descansan correctamente o bien están cansados por el desgaste al otro día no logran concentrarse en sus tareas de igual manera o se muestran irritados, con desgaste, agotamiento, cansancio".