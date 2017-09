-Yo estudie acá, en la UP. Después de eso trabajé y mientras trabajaba armé mi portafolio y lo mandé por la web de ellos. Todo online, cero conexiones, ¡nada! Así que lo mandé y me llamaron. Me dijeron que estaban interesados para tener una entrevista y bueno, después de un proceso de admisión me llamaron y me fui. Trabajo en Pixar hace un año y medio.