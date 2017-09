-Me piden el secreto del éxito, es como si alguna manera ellos pensaran que el éxito tiene una clave al cual solo unos cuantos tienen acceso, y me dicen te prometo que no le digo a nadie, te prometo que guardo el secreto, pues no es un secreto, es determinar qué es lo que quieres hacer en tu vida, lograr, aceptar que tu eres el responsable que ese sueño se haga realidad, no buscar culpables y empezar, solamente necesitamos empezar, movilizarnos.