Nacido en 1952 en Tabriz, Irán, y es de origen azerbaiyán. Por su actividad como fotógrafo independiente padeció la tortura y la confinación del régimen del Sha. Debió irse exiliado a Francia, donde vive actualmente. Se convirtió en el primer fotógrafo no estadounidense en la historia de Nathional Geographic. Ya publicó 31 libros a la fecha. Estuvo en más de 150 países, pero dice no pertenecer a ninguna nación ni religión en particular. En zonas de conflicto fue testigo de masacres, pero jura nunca haber tenido miedo. "¿Para qué tener miedo? ¿Cuántas veces nos morimos los seres humanos? Nadie se muere dos veces. Cuando uno experimenta el miedo, se acerca en un 50% a la muerte porque con el miedo se vive el pánico y con el pánico uno pierde la posibilidad de pensar". Contó que la muerte lo visitó cientos de veces: "En muchas ocasiones yo cerraba los ojos y pensaba 'ya está, es el fin'. Pero volvía a abrirlos y veía que el mundo sobre el cual había cerrado los ojos era el mismo: el mundo de los muertos era igual a éste. Llegué a pensar que las religiones no tenían razón, que la muerte era igual a la vida. Pero no: seguía vivo".